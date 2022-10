Dodatkowe autobusy i zmiany dla kierowców

Sześć dodatkowych linii autobusowych uruchomił od dziś szczeciński ZDiTM. Zwiększona została także częstotliwość kursowania niektórych linii tramwajowych.

Korekty w rozkładach jazdy mają związek ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie: - Sobota to ten czas, kiedy wyjeżdżają dodatkowe linie cmentarne, poza tymi standardowymi - 53, 60 albo 67. Jeśli zobaczymy przed linią literkę "D", to będziemy mieć pewność, że na pewno w tych dniach dowiezie nas w okolice Cmentarza Centralnego.Zmiany dotyczą także kierowców. O godzinie 11.00 zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia południowa ulicy Ku Słońcu. Chodzi o odcinek od ronda Gierosa do ronda Pileckiego. Dodatkowo, od rana, wprowadzony został ruch jednokierunkowy w ciągu ulicy Pięknej i ulicy Karola Miarki.