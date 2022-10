Goście "Kawiarenki Politycznej" o wydatkach na zbrojenia

Planowane wydatki na zbrojenia polskiego rządu były jednym z tematów porannej "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Zgodnie z obliczeniami analityków wartość polskich planów zbrojeniowych na najbliższe lata wynosi aż 247 mld złotych. To wydarzenie historyczne - uważa publicysta "Gazety Lubuskiej" Marcin Kędryna.- Takiego podejścia, tak naprawdę do kwestii uzbrojenia w nowożytnej historii chyba nigdy nie było... Jeżeli to wszystko wyjdzie - i o to się trzeba modlić - to będziemy bezpieczni na długie lata - podsumowuje Kędryna.Ogłoszone latem plany zakupów uzbrojenia dla Wojska Polskiego brzmią imponująco - uważa publicysta Radia Wnet Łukasz Jankowski. Jego zdaniem mogą być one zagrożone ze względu na postawę politycznej opozycji, która publicznie twierdzi, że... - Te kontrakty obecnie podpisywane, trzeba będzie w jakiś sposób analizować, a może i rozwiązywać. Jaki to wysyła sygnał do naszych kontrahentów, do osób z którymi rozmawiamy? Że te kontrakty są niepewne. A czy to umacnia negocjacyjnie polski rząd w negocjacjach cenowych? - pyta Jankowski.Zdaniem dziennikarza Radia Szczecin - Grzegorza Gibasa - polski rząd włączył się w wojnę na Ukrainie fenomenalnie: - My w ogóle nie odczuwamy tej wojny, nie mamy obozów dla uchodźców. Natomiast, nasz kraj jest właściwie w stanie wojny, my jesteśmy zapleczem frontu - w naszym kraju leczą się ranni żołnierze ukraińscy, remontujemy sprzęt z Ukrainy, który tam został uszkodzony, dostarczamy nasz sprzęt.Planowane zakupy dla polskiej armii, to między innymi czołgi, armatohaubice, myśliwce, drony czy też niszczyciele czołgów.