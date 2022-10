Jesień nad Bałtykiem. Słońce, spacery, kąpiele, jod...

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum] Dziesiątki spacerowiczów na plaży w Świnoujściu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ostatnie dni października 2022 roku są najcieplejsze od 20 lat. Zachęciło to wielu mieszkańców regionu, aby wolny, długi weekend spędzić nad morzem.

W Niechorzu jest dzisiaj 18 stopni Celsjusza. Nie brakowało na plaży amatorów słonecznych kąpieli, a najodważniejsi wykąpali się w Bałtyku, którego temperatura wynosi niecałe 12 stopni.



- Piękna pogoda, wymarzona dla nas. Woda ciepława, nawet dzieci się kapią. - Nie pamiętam, by w październiku było coś takiego. - A tam lepią lwa z piasku. - Zaraz mamy listopad, pogoda świetna, sprzyja spacerom. Przyjechaliśmy pooddychać jodem. Bałtyk o tej porze roku polecam wszystkim - mówili spacerujący.



Mijający miesiąc jest jednym z cieplejszych październików w notowaniach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



- Październik do tej pory jest cieplejszy od normy. Średnio jest cieplejszy o dwa stopnie Celsjusza. Ale na przykład północna i zachodnia część kraju: 2,5 stopnia - potwierdza to rzecznik IMGW, Grzegorz Walijewski.



Zdaniem synoptyków cieplejsze miesiące jesienne to efekt zachodzących zmian klimatycznych.