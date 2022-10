Iglice upamiętnią ułanów z 1. Warszawskiej Brygady Kawalerii [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

W Iglicach, koło Reska powstanie lapidarium upamiętniające żołnierzy z 3. Pułku Ułanów z 1. Warszawskiej Brygady Kawalerii, którzy stacjonowali we wsi po 1945 roku i zostali w niej pochowani.

Brali oni udział w walkach z ostatnimi wojskami niemieckimi, przebywającymi na Pomorzu Zachodnim. Do tej pory, groby dwóch z trzech ułanów były oznaczone jako nieznane...



- Przeszukując księgi parafialne, trafiłam na nazwiska żołnierzy - mówi Mariola Słodkowska, z Urzędu Gminy w Resku: - Przeszukując je natrafiłam na nazwiska trzech pochowanych żołnierzy w 1946 roku w Iglicach. Oprócz nazwisk podane są w księgach przyczyny śmierci żołnierzy. Nie zginęli oni w wyniku działań wojennych, tylko zmarli z przyczyn naturalnych.



Mieszkańcy postanowili, że trzeba odrestaurować zniszczone płyty nagrobne, aby pamięć o żołnierzach przetrwała następne pokolenia - mówi Elżbieta Korgul, sołtys Iglic: - Taka była wspólna inicjatywa, żeby coś zrobić. Chodzimy tam, doglądamy, opiekujemy się, zapalamy znicze, zostawiamy kwiaty. Pozostanie to na długie lata, jako pomnik pamięci.



Koszt renowacji nagrobków to prawie 10 tysięcy złotych, z czego połowa pieniędzy pochodzi z dofinansowania z województwa zachodniopomorskiego. Oficjalne odsłonięcie nagrobków nastąpi 15 listopada.