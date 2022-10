1 listopada zmiany i utrudnienia dla kierowców. Sprawdź, co się zmieni

Od jutra całkowicie zamknięta dla ruchu kierowców zostanie ulica Ku Słońcu w Szczecinie. Wjazd na nią będzie możliwy tylko za okazaniem specjalnej przepustki.

Ma to związek z dniem Wszystkich Świętych - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.Dodaje także, że nie będzie to jedyna ulica, z której nie będą mogli korzystać kierowcy.- 1 listopada ulice: Karola Miarki, Piękna i Santocka będą całkowicie wyłączone z ruchu. W ramach utrudnień wprowadzimy ruch jednokierunkowy na ulicach: Świerczewskiej, Dworskiej, Gajowej i Krzywej. To będą utrudnienia dla kierowców, natomiast ułatwienie dla komunikacji miejskiej, która w tych dniach jest dla nas priorytetem - informuje Pieczyńska.Przypomnijmy, że szczeciński ZDiTM - w związku z dniem Wszystkich Świętych - uruchomił sześć dodatkowych linii autobusowych. Każda z nich oznakowana jest literą "D".Zwiększona została także częstotliwość kursowania niektórych linii tramwajowych.