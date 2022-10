Dziś i jutro można jeszcze wspomóc organizacje, które zbierają fundusze

na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Datki przyjmowane są, między innymi na renowację nagrobków oraz pomników.

W tym roku na Cmentarzu Centralnym kwestuje siedem fundacji. Dziś środki do puszek zbierają, m.in.: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych czy Fundacja "Dom Hospicyjny - Hospicjum św. Jana Ewangelisty".Jak co roku, na renowację zabytkowych nagrobków fundusze gromadzi Stowarzyszenie na rzecz Cmentarza Centralnego. Dziś możemy wesprzeć również Fundację Niezłomni im. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki", która kwestuje na ekshumacje i identyfikację Żołnierzy Wyklętych.Zbiórki na największej polskiej nekropolii potrwają do jutra.