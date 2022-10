Nietypowy statek w szczecińskiej Gryfii [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nietypowy statek przypłynął do Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. To jednostka przystosowana do układania kabla na dnie morza.

Statek jest dokowany w największym doku stoczni - mówi Marcin Ornowski z Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. - Raczej rzadko spotykany. To jednostka specjalistyczna. Bardzo ciekawa. Służy tylko do układania kabla. System podawczy i wyładunkowy jest jeden. Ma zastosowanie do załadunku kabla bezpośrednio od producenta i rozkładania kabla. Jest potężna bramownica 70-tonowa, więc można rozkładać kable o dużej średnicy.



Kablowiec będzie remontowany przez tydzień. Gryfia ma dużo zleceń. Korzysta z koniunktury, jaka jest po pandemii.