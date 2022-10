Wszystkich Świętych. Policja ostrzega przed złodziejami [ZDJĘCIA]

O zachowanie ostrożności na cmentarzach apeluje szczecińska policja. W poniedziałek tłumy mieszkańców pójdą odwiedzić groby swoich najbliższych - to okazja dla złodziei.

Na nekropoliach są patrole policji - mówi Irena Kornicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.- Umundurowane patrole są widoczne na cmentarzu, zawsze można podejść lub do punktu, który mieści się przy bramie głównej Cmentarza Centralnego - podkreśla Kornicz.Rzecznik Komendanta Głównego Policji inspektor Mariusz Ciarka zwrócił uwagę, żeby każde próby kradzieży zgłaszać policji.- Odnotowujemy kradzieże zniczy, kradzieże wieńców. To można powiedzieć, używając słów bardzo nieładnych - to hieny cmentarne pojawiają się na cmentarzach, gdzie zostawiliśmy na grobach naszych bliskich, zakupione przez nas znicze i wiązanki. A następnego dnia okazuje się, że tego nie ma, bo ktoś dokonał kradzieży. Apelujemy o to, żebyśmy informowali o tym policjantów - mówi rzecznik.Cmentarz Centralny w Szczecinie patrolować będzie również konna policja i straż miejska.