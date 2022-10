Kwesty na cmentarzu. "Każda złotówka i serducho się liczy" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Rozpoczęły się pierwsze kwesty na Cmentarzu Centralnym. W tym roku zbiórki prowadzi siedem organizacji.

Miedzy innymi Fundacja "Hospicjum św. Jana Ewangelisty" i Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, który zbiera fundusze na nagrobki dla Żołnierzy Wyklętych.



- Wspieramy co roku, Warto pomagać. Często przelewam pieniądze 50-100 złotych, jestem uczulona na pomoc, na odnawianie starych pomników - mówią szczecinianie. - Trzeba wspierać potrzebujących.



- Każda złotówka się liczy, jak każde serducho i ręce są na wagę złota. Zapraszamy do wolontariatu - mówi Monika Galicka, koordynator do spraw wolontariatu w Hospicjum św. Jana Ewangelisty. - Główne dwa cele to nowy podnośnik dla pacjentów i nowa wanna.



Fundacja "Dom Hospicyjny - Hospicjum św. Jana Ewangelisty" zbiera pieniądze w poniedziałek do godz 16 oraz we wtorek od 11 do 16 przy głównej bramie Cmentarza Centralnego.