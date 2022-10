Krem z dyni po katolicku. "Przez kuchnię można trafić do duszy"

Zamiast drążyć dynię, można ugotować z niej krem, a przy tym wyjaśnić w prosty i przystępny sposób, jak Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych i dlaczego nie uznaje Halloween. Zrobił to ks. Piotr Śliżewski wraz z jedną z rodzin przyrządzając pyszne danie.

Ksiądz Piotr Śliżewski na co dzień posługuje w parafii w Bielicach koło Pyrzyc, ale ewangelizuje także w Internecie między innymi na portalu i kanale Youtube ewangelizuj.pl. Przygotowując krem z dyni tłumaczy, że my katolicy skupiamy się na chrześcijańskim rozumieniu śmierci.- Jak patrzymy na życie pozagrobowe, to obserwujemy je z perspektywy pozytywnej, czyli relacji z Panem Bogiem. Chcemy iść do nieba, dlatego przebieramy się za anioły, mówimy o świętości i odcinamy się od Halloween, bo nie jesteśmy z tej bajki - podkreśla ks. Śliżewski.Magdalena Wyder, mama Manueli i Maksymiliana, żona Marcina proponuje na obiad z krem z dyni z dużą ilością czosnku. Jak sama przyznaje, przez kuchnię można trafić do duszy, a gotując wiele rozmawia z córką.- Córka aktualnie przygotowuje się do pierwszej komunii świętej, więc ma pełno pytań na przykład, jak wygląda życie w niebie - podkreśla Magdalena Wyder.Krem z dyni to nie jedyna potrawa przy religijnych rozmowach, jaką przygotowują autorzy. Więcej szczegółów niebawem na portalu kanale YouTube ewangelizuj.pl.