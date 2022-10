PGE obniża ceny węgla. Taniej też w skupach [ZDJĘCIA]

PGE od 1 listopada obniża ceny węgla kamiennego dla firm, jednostek pożytku publicznego, samorządów oraz pośredniczącym podmiotom węglowym. "Obniżki sięgają nawet 10 proc." - informuje w komunikacie państwowa spółka.





"PGE nadal będzie importowała węgiel kamienny do Polski"



- Ostanie zmiany cen na rynku węgla kamiennego spowodowały, że mogliśmy zakontraktować kolejne dostawy wysokiej jakości węgla kamiennego po niższych kosztach, co pozwoliło nam na obniżenie ceny dla naszych odbiorców. Zgodnie z planem PGE nadal będzie importowała węgiel kamienny do Polski i jeśli zmiany cen na rynkach hurtowych na to pozwolą, będziemy wprowadzali kolejne korekty w naszej ofercie. Nasza spółka PGE Paliwa, która odpowiada za import i dystrybucję węgla sprowadziła w tym roku około 5 mln ton węgla - poinformował w komunikacie prasowym Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Jak czytamy na stronie PGE, cena węgla opałowego typu ekogroszek/groszek lub orzech będzie wynosiła około 1890 zł netto (obniżka z poziomu 2100 zł netto) plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem, natomiast cena węgla typu miał energetyczny będzie wynosiła około 1550 zł netto (obniżka z poziomu 1700 zł netto) plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem.

"Węgiel będzie trafiał do samorządów na bieżąco"

Rzecznik rządu Piotr Müller, że węgiel będzie trafiał do samorządów na bieżąco. Jak mówił, poszczególne jednostki zgłosiły wojewodom zapotrzebowanie na kilkanaście do kilkuset ton surowca.



- Chodzi o to, aby węgiel był na bieżąco dostarczany do samorządów i nie był składowany po przesortowaniu w portach, ponieważ stanowi to pewne ryzyko związane ze składowaniem. Dlatego tak ważne jest, aby na bieżąco węgiel mógł trafiać do jednostek samorządu terytorialnego - podkreślił Müller.





Ustawa o redystrybucji węgla czeka na podpis prezydenta

Obniżki cen węgla widać także w skupach. Na przykład w szczecińskim Dąbiu za tonę węgla do tej pory trzeba było zapłacić 3300 złotych, a po ostatniej dostawie jest to już 3050 zł.Jak podkreśliła Lidia Witasik-Nizio, właścicielka składu węgla w Stargardzie jest ciepło, więc ludzie wstrzymują się zakupem, aż cena wyniesie 2 tysiące za tonę.- Na dzień dzisiejszy mamy węgiel z Kazachstanu, ale to dostawa sprzed trzech tygodni. Kosztuje 3100 złotych - powiedziała reporterowi Radia Szczecin właścicielka stargardzkiego składu węgla.Sprzedaż węgla, na podstawie nowego prawa o redystrybucji, powinna rozpocząć się w przyszłym tygodniu po złożeniu przez prezydenta podpisu pod ustawą. Ustawa o redystrybucji węgla przewiduje, że samorządy będą mogły sprzedawać surowiec po cenie maksymalnej 2000 złotych za tonę.