ZUK przypomina o opłacie za grób na Cmentarzu Centralnym

Opłatę za grób na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie wnosimy co 20 lat - przypomina Zakład Usług Komunalnych.

Jeśli tego nie zrobimy, grób jest likwidowany, a miejsce przeznaczane na inny pochówek - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik miasta ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Andrzej Kus.- To opłata prolongacyjna i wynosi 700 złotych. W momencie, kiedy ktoś nie zapłaci po 20 latach, my tego grobu od razu nie likwidujemy. Czekamy, tak umownie, około pięciu lat aż ktoś sobie przypomni i dopiero po pięciu latach, gdy nie ma żadnego odzewu, grób może, ale nie musi, zostać zlikwidowany - podkreślił Kus.Po 1945 roku na Cmentarzu Centralnym pochowano 200 tysięcy osób. Skala problemu jest spora, stąd likwidowanie nieopłaconych grobów to konieczność - dodał Andrzej Kus.- To największy polski cmentarz. Nieopłaconych grobów, przeznaczonych do likwidacji, jest około sześciu tysięcy. Na Cmentarzu Centralnym nie ma już tzw. świeżych miejsc, czyli wcześniej niewykorzystanych - zaznaczył Kus.Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w przypadku likwidacji grobu nie dzwonią do członków rodziny zmarłego. Informacji na temat opłat udziela administracja cmentarza osobiście lub telefonicznie.