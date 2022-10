Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Zaatakował policjantów. 31-latek trafił do aresztu, teraz zajmie się nim sąd.

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed jednym z marketów w gminie Wałcz. Mężczyzna pod wpływem alkoholu awanturował się. Na miejsce przyjechali policjanci.



Podczas interwencji mężczyzna wyzywał i atakował funkcjonariuszy, używał wulgarnych słów, nie stosował się także do wydawanych przez policjantów poleceń oraz szarpał i uderzał.



31-latek po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.