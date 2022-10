Procesja ze Świętymi przeszła ulicami Szczecina. "Wielkie przeżycie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Procesja ze Świętymi przeszła ulicami Szczecina. Po raz 5. odbyła się w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych obchodzonej w Kościele Katolickim.

Pochód z relikwiami świętych rozpoczął się przed pomnikiem Jana Pawła II na Jasnych Błoniach.



- W wigilię święta Wszystkich Świętych będziemy się modlić w takim wspaniałym towarzystwie, tylu świętych - mówiła jedna z uczestniczek procesji.



- Obecność relikwii, nasza modlitwa, światło, dźwięk, a przede wszystkim śpiew najstarszej litanijnej pieśni, czyli Litanii do Wszystkich Świętych sprawia, że ten pochód ma charakter mistycznej procesji. Dotykamy tajemnicy obecności świętych. Niektórzy mówią, że trochę jakby święci z nami szli - zaznaczył ksiądz Tomasz Kancelarczyk.



- To wielkie, ogromne przeżycie, bo idzie się w procesji ze wszystkimi świętymi. Nie da się tej radości określić, ale czuje się tę siłę, moc. Mało tego, czuję jak to wszystko promieniuje na nasze miasto, rodziny, wspólnoty, młodzież i wszystkich tych, którzy idą - podkreśliła siostra Iza Jasińska.



Procesja zakończyła się Mszą Świętą w szczecińskiej katedrze.