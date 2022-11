1 listopada na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Przybywa odwiedzających na największej szczecińskiej nekropolii. Od rana na Cmentarzu Centralnym jest reporter Radia Szczecin.

Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych - ku czci chrześcijan, którzy osiągnęli zbawienie i przebywają w Niebie.Na miejscu rozmawiamy nie tylko z odwiedzającymi groby bliskich, ale także ze sprzedawcami zniczy i kwiatów.- Maluchy nie znają zmiany czasu, więc pobudka była już przed godz. 5:00. My blisko mieszkamy, więc to czas na spacer idealny. Wrócimy tu jeszcze wieczorem, jak będą światełka, więc nasz mały będzie się cieszył... Teraz tłumów nie ma, można więc na razie spacerować na spokojnie - zapewniała rano szczecinianka.- Te wkłady są... hitami. Nie ma jednak jakiegoś znicza, który szczególnie by się sprzedawał. Generalnie na razie ruch jest średni, wciąż mam nadzieję, że będzie dużo lepiej - opowiadał jeden ze sprzedawców zniczy.- Ja natomiast sprzedaję kwiatki dzisiaj. Szły ostatnio naprawdę źle, i ceny bardzo obniżyliśmy. U nas można dostać chryzantemy. To taka klasyka w Dzień Wszystkich Świętych. Tutaj ze wszystkimi koleżankami mamy bardzo podobne kwiaty, tak naprawdę są z jednej hodowli. Dobrze, że jest ciepło, choć zapowiadają dziś deszcz - dodała sprzedawczyni ze stoiska z kwiatami.Wszystkich Świętych to jeden z najbardziej radosnych dni w roku liturgicznym, w którym wspominani są ci, którzy dostąpili zbawienia. W ciągu roku niemal każdego dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku świętych znanych z imienia. Jednak ich liczba jest znacznie większa, bo wiele osób doszło do świętości bez oficjalnej kanonizacji.