Ruszyło Pogotowie Zimowe dla bezdomnych

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

W Szczecinie przygotowano 297 miejsc w schroniskach, 95 w noclegowniach i 17 w ogrzewalni.

- System wsparcia dla osób bezdomnych jest podzielony na trzy warianty, w każdym z nich potrzebujący znajdą schronienie - mówi Maciej Homis, rzecznik prasowy miasta Szczecin: - Mówię tutaj o ogrzewalni, która jest czynna całodobowo, znajduje się w niej 17 miejsc. Drugi rodzaj miejsc to noclegownie, tutaj potrzebujący znajdą schronienie na noc, są otwarte od godz. 18:00 do 8:00 rano. Trzecie miejsce to schroniska, one są czynne całodobowo.



Placówki zapewniające wsparcie dla osób bezdomnych to: Schronisko „Feniks" przy ul. Zamkniętej, Schroniska dla Mężczyzn „Caritas" przy ulicach Nehringa i Strzałowskiej, Schronisko dla Kobiet „Caritas" przy ul. Piasecznej oraz Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Stowarzyszenie „Złoty Wiek" przy ul. Hryniewieckiego.



Do dyspozycji jest też Ogrzewalnia czynna całą dobę, przy ul. Dąbrowskiego.