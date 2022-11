Tworzyli nasze miasto, Szczecin o nich pamięta [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W dzień zaduszny, czyli w dzień wspominania wszystkich zmarłych, odwiedziliśmy groby znanych i zasłużonych dla naszego miasta.

Byliśmy m.in. przy grobie byłego prezydenta Szczecina i przywódcy antykomunistycznej opozycji Mariana Jurczyka, byłego wojewody zachodniopomorskiego Piotra Jani, więźniarki w Ravensbrück i założycielki I LO Janiny Szczerskiej, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej generała Aleksandra Litwinowicza oraz trenerów Pogoni Szczecin Floriana Krygiera i Włodzimierza Obsta.



Jak mówi spotkany przy grobie Floriana Krygiera rzecznik klubu Krzysztof Ufland, młodzi piłkarze jak co roku pamiętali o klubowych legendach.



- Grupa zawodników akademii z drużyny U-19 odwiedziła kilka grobów byłych trenerów Pogoni. Uporządkowała je, choć trzeba powiedzieć, że w zdecydowanej większości groby były w dobrym porządku. Posprzątali liście i postawili znicze w ten sposób oddając hołd osobom zasłużonym Pogoni Szczecin - mówi Ufland.



W środę bramy Cmentarza Centralnego w Szczecinie otwarte są do godziny 21. Od czwartku do godz. 18.