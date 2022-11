Cmentarz Centralny to także często odwiedzane miejsca pamięci [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nie tylko groby, ale też miejsca pamięci licznie odwiedzane na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Przy wielu z nich odbywają się kwesty na utrzymanie pomników. Tak jest m.in. przy Krzyżu Katyńskim, gdzie pieniądze zbiera córka zamordowanego w Ostaszkowie oficera polskiej policji Zofia Płaska. Takich miejsc pamięci na szczecińskiej nekropolii jest kilkadziesiąt.Dwa najnowsze to Pomnik Pamięci Olimpijczyków i Ofiar Ukraińskich Nacjonalistów - mówi Maciej Słomiński, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Cmentarza Centralnego w Szczecinie.- Szczecinianie są przywiązani zwłaszcza do kilku. "Tym, którzy nie powrócili z morza" odsłonięty w 1989 roku, wymowny i piękny pomnik w formie takiego pokładu, statku, zatopionego przez fale, zwieńczonego masztem w formie krzyża. Wymowne miejsce do którego przychodzą ludzie, krewni czy rodziny tych, którzy nie mają swoich grobów. Oni mają grób w odmętach morskich, a tutaj miejsce przy którym można zapalić świeczkę - mówi Słomiński.W tym roku Stowarzyszenie na Rzecz Cmentarza Centralnego w Szczecinie zbiera pieniądze na odnowienie nagrobka śpiewaka operowego Michała Prawdzica Laymana, który spoczywa w Szczecinie.