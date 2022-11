Ponad 6 tys. grobów na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie może zostać zlikwidowanych. Powód? Brak opłat.

Te wnosimy co 20 lat - teraz jest to 700 złotych - mówi rzecznik miasta Andrzej Kus: - Jeśli ktoś jest w trudnej sytuacji finansowej - bo zdarzają się takie osoby - to jest możliwość rozłożenia opłat na raty.O tym, kiedy mija termin można dowiedzieć się w administracji Cmentarza Centralnego przy głównej bramie, także dziś - dodaje rzecznik: - Również pracujemy, można przyjść, zapytać się i wszystkiego dowiedzieć. Praktycznie w każdy dzień, kiedy administracja jest czynna.Jak wynika z praktyki, nieopłacony grób nie jest od razu likwidowany, z reguły mija około 5 lat.