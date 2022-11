W Kołobrzegu też kwestują [ZDJĘCIA]

Na cmentarzach w całym regionie prowadzone są zbiórki pieniędzy. Podobnie jest także w Kołobrzegu, gdzie spotkać można wolontariuszy z charakterystycznymi żółtymi puszkami.

Kwesta na kołobrzeskim cmentarzu rozpoczęła się o godzinie 9:30. Ponad 200 wolontariuszy pobrało już żółte puszki oraz koszulki w tym samym kolorze i wyruszyło zbierać pieniądze dla miejscowego hospicjum stacjonarnego. To jedyna zbiórka pieniędzy prowadzona dziś na kołobrzeskiej nekropolii.Wolontariusze, wśród których dominują uczniowie miejscowych szkół zaznaczają, że mieszkańcy, odwiedzający groby bliskich chętnie wrzucają pieniądze do puszek.- Jest bardzo dużo banknotów, ale też sporo drobniaków... Każdy grosz się tutaj liczy, niektórzy sami podchodzą i się dzielą. - I drobne, i grubsze. To zależy... Większość jednak drobne pieniądze wrzuca. - Bardzo jest to pozytywne, dużo ludzi chce pomóc - mówią wolontariusze.Kwestujący pozostaną na terenie cmentarza do godziny 15:30. Całość zebranych pieniędzy zostanie przeznaczona na bieżące funkcjonowanie hospicjum, które może objąć opieką 24 osoby.