Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]

Władze miasta zapewniają, że w tym roku nie będzie problemów z miejskim ogrzewaniem w Sławnie.

Urzędnicy wyjaśniają, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej robi zapasy węgla już od kwietnia i do tej pory udało mu się kupić ponad 2650 ton miału.



Kolejne dostawy są w drodze, roczne zapotrzebowanie spółki na te surowiec to trzy i pół tysiąca ton.



Na zakup miasto wydało ponad sześć milionów złotych. To kilka razy więcej, niż w ubiegłych latach. Miasto również bierze udział w dystrybucji węgla dla mieszkańców.