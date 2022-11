Sowieckie pomniki znikną z regionu. "Póki jestem wojewodą, to będę podejmował te starania" [WIDEO]

20 sowieckich pomników w regionie jest jeszcze do wyburzenia. To dane Instytutu Pamięci Narodowej.

Mają zostać usunięte z przestrzeni publicznej na mocy ustawy dekomunizacyjnej. Chodzi o: pomniki, kopce, obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, popiersia czy kamienie pamiątkowe upamiętniające armię radziecką.Do tej pory w Zachodniopomorskiem zlikwidowanych zostało pięć pomników w: Brojcach, Białym Borze, Bobolicach, Starogardzie i Stargardzie.Paweł Skubisz, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie apeluje do samorządów: - Jeśli widzicie państwo potrzebę, a wręcz konieczność likwidacji tego typu obiektów, to Instytut Pamięci Narodowej jest gotowy do współpracy i do pomocy w likwidacji tego typu obiektów. Jednocześnie deklarujemy gotowość do budowy nowych upamiętnień, odnoszących się albo do naszych bohaterów, albo ofiar.Na współpracę z samorządami liczy wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki: - Póki jestem wojewodą, to będę podejmował te starania. Mam nadzieję, że w najbliższym roku wszystkie te upamiętnienia znikną z mapy województwa zachodniopomorskiego. To będzie łatwiejsze, jeśli będzie współpraca z samorządem, jeśli tej współpracy nie będzie, to będę korzystał ze swojego uprawnienia, które wynika z ustawy dekomunizacyjnej, decyzji wojewody o tym, żeby usunąć ten pomnik.Pomniki sowieckie znajdują się jeszcze m.in. w: Nowogardzie, Płotach czy Pyrzycach. Jeden znajduje się też w Szczecinie Dąbiu. Radni jednak już wyrazili zgodę na jego usunięcie.