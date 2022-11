Pół miliona na łapówki dla samorządowców z Kołobrzegu

Mat. Gazeta Polska

Na łapówkę dla starosty Tomasza Tamborskiego i wójta Włodzimierza P., właściciel giganta farmaceutycznego Hasco Lek miał przeznaczyć ponad pół miliona złotych - o kulisach afery w kołobrzeskim samorządzie informuje tygodnik "Gazeta Polska".

Wójt został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA zaraz po przyjęciu 300 tysięcy złotych, którzy od wielu miesięcy prowadzili akcję specjalną.



Marcin Lorenc z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie mówi, że wszystkie postępowania dotyczące korupcji, są niezwykle trudne pod względem dowodowym.



- Prokurator oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne zdobyły tego rodzaju dowody, które przekonały sąd o tym, że w tym wypadku mamy do czynienia z przestępstwami korupcyjnymi. Zostały udowodnione na tyle mocno, że możliwe jest stosowanie w tej sprawie środków zapobiegawczych wobec wszystkich podejrzanych - mówi Lorenc.



W ubiegłym tygodniu Sąd Okręgowy nie zgodził się uchylenie aresztu wobec starosty Tomasza Tamborskiego, o co wnioskowali jego adwokaci.



- Decyzja Sądu Okręgowego jest zbieżna z Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód, jako sądu pierwszej instancji. Zarówno sąd pierwszej jak i drugiej instancji stwierdziły zgodnie, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez tego podejrzanego zarzucanego mu czynu o charakterze korupcyjnym - mówi Marcin Lorenc z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.



Starosta, jak i wójt kołobrzeski, domagali się łapówek od Stanisława H., właściciela giganta farmaceutycznego Hasco Lek, w zamian uzyskanie pozwoleń na budowę ośrodka sanatoryjno-wczasowego w Dźwirzynie.



Jak ustaliła "Gazeta Polska", według śledczych, do przegłosowania korzystnego dla Hasco Lek planu zagospodarowania obydwu działek miał doprowadzić Włodzimierz P., wójt gminy Kołobrzeg. „Do wręczenia łapówki miało dojść 13 września w godzinach porannych w siedzibie Hasco Leku we Wrocławiu. Całość miał nadzorować Przemysław D.-K., jeden z menadżerów farmaceutycznego przedsiębiorstwa, zaufany człowiek Stanisława H. To on przywiózł wójta do siedziby spółki, a następnie po przejęciu pieniędzy odwiózł do hotelu. Z ustaleń >Gazety Polskiej< wynika, że samorządowiec po drodze miał mu przekazać kopertę z gotówką za - jak twierdzą śledczy - zaangażowanie w sprawę. Tuż pod hotelem obydwaj zostali zatrzymani przez agentów CBA.”



Wójt Włodzimierz P. przekonał radnych ze swojego klubu Gmina Równych Szans, aby przegłosowali zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, korzystne dla koncernu Hasco Lek należącego do Stanisława H. Śledczy badają ten wątek i nie wykluczone są kolejne zatrzymania przez CBA.



Z ustaleń „GP” wynika, że D.-K. przyznał się do winy i złożył obszerne zeznania.



„Menadżer Hasco Leku miał opowiedzieć śledczym m.in. o udziale w całym procederze Tomasza Tamborskiego, starosty kołobrzeskiego, działacza PO, zaufanego człowieka oskarżonego o korupcję senatora Stanisława Gawłowskiego, wiceministra środowiska w rządzie Donalda Tuska, niegdyś wpływowego polityka PO. (…) Według śledczych, Tamborski miał kilkukrotnie spotkać się ze Stanisławem H. Podczas jednej z rozmów obydwaj mieli ustalić, że pierwsza transza łapówki dla samorządowca będzie opiewać na 300 tys. zł. Pieniądze te miały spowodować zamknięcie prowadzonego przez starostwo na wniosek mieszkańców postępowania dotyczącego hałasu generowanego przy odwiertach geotermy.”