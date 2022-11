źródło: Fanpage Burmistrza Międzyzdrojów - Mateusza Bobka. źródło: Fanpage Burmistrza Międzyzdrojów - Mateusza Bobka.

W Międzyzdrojach właśnie zamontowano kolejne takie urządzenie. Zostały umieszczone na dworcu PKP.

Kolejne trzy sztuki trafiły do służb ratowniczych do obsługi plaży i dla OSP Lubin.



AED to automatyczny defibrylator, który przy pomocy poleceń głosowych, prowadzi proces przywracania akcji serca.



Wcześniej w Międzyzdrojach zainstalowano sześć takich urządzeń, m.in. na budynkach Urzędu Miasta, Informacji Turystycznej na Promenadzie Gwiazd i Szkoły Podstawowej przy Jodłowej.