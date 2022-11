Jach: opozycja zachowuje się tak, jakby chcieli, żeby Putin ze swoimi zbrodniarzami robili co chcieli

Zabezpieczenia także przed najbardziej pesymistycznymi wariantami - tak o budowie zapory na granicy z Rosją, z obwodem Kaliningradzkim, mówił w "Rozmowach pod krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach.

"Już dzisiaj rozpoczną się prace saperów, będące początkiem budowy tymczasowej zapory na granicy z Obwodem Kaliningradzkim" - to słowa z konferencji prasowej szefa MON Mariusza Błaszczaka.Podobnie jak w przypadku zapory na granicy z Białorusią, potrzebna będzie spec-ustawa. Przewodniczący komisji obrony narodowej poseł Jach zastanawiał się, czy opozycja z KO, Lewicy i Polski 2050, znowu będzie "przeciw".- Ja nie wiem co ci ludzie mają w głowach. W sprawach wydawałoby się najbardziej oczywistych, kwestii zapewnienia bezpieczeństwa współobywatelom, robią to w interesie Rosji. Zachowują się tak, jakby chcieli, żeby ten barbarzyńca Putin ze swoimi hordami zbrodniarzy robili co chcieli. Ja po prostu nie potrafię tego ocenić - mówi Jach.Zapora - jak poinformował w środę Mariusz Błaszczak - będzie się składała z trzech szeregów drutu ostrzowego o wysokości 2,5 metra i szerokości 3 m. Ma być podobna do tej z granicy Polski i Białorusi.