Rekordowa zbiórka na kołobrzeskim cmentarzu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

1 listopada wolontariusze w Kołobrzegu zbierali pieniądze na miejscowe hospicjum.

Ponad 200 osób wzięło udział w zbiórce na kołobrzeskim cmentarzu. Wyposażeni w charakterystyczne żółte puszki i koszulki od rana kwestowali na cmentarnych alejkach. Gdy rozmawialiśmy z młodymi wolontariuszami, wskazywali oni, że mieszkańcy chętnie dzielą się pieniędzmi.



- Ludzie zazwyczaj się cieszą, mówią, że na hospicjum to dadzą. Każdy grosz się liczy. Jest nas tu na cmentarzu naprawdę dużo i wszyscy razem zbieramy. - Raczej sami do nas podchodzą. - Najczęściej dwa złote, albo papierkowe. Wszystko jest mile widziane - mówią wolontariusze.



Tegoroczna zbiórka okazała się rekordową kwestą zorganizowaną 1 listopada w Kołobrzegu. Do puszek trafiło łącznie ponad 45 tysięcy złotych. To o 12 000 zł więcej niż przed rokiem.



Całość pieniędzy zostanie przeznaczona na funkcjonowanie kołobrzeskiego hospicjum. Może ono przyjąć 24 pacjentów.