Przebudowa Mieszka I. Miasto traci cierpliwość [ZDJĘCIA]

Wykonawca rozbudowujący ulicę Mieszka I w Szczecinie jest nierzetelny, będą też kary - zapowiada Miasto.

Od roku NCT Services - firma pracująca na zlecenie sieci sklepów Ikea buduje dodatkowy pas skrętu w ulicę Białowieską. Jednak prace kilka miesięcy temu stanęły. Nasze pisma i wezwania były ignorowane - przyznała w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, Hanna Pieczyńska.- Rzeczywiście, jest to bardzo nierzetelny i niesolidny partner. Bardzo trudno nam się kontaktuje z tą firmą. To nie jest tak, że wyrzucamy ich z placu budowy; na razie sięgamy po radców prawnych i prosimy ich o komentarz do tego i pokazanie, jakie są nasze konkretne możliwości. Natomiast tutaj kary umowne zdecydowanie będą wchodziły w grę - powiedziała.Poprosiliśmy sieć Ikea o komentarz, poinformowano nas, że spółka NCT "napotkała niezależne od niej przeszkody i kolizje w realizacji robót drogowych, które były nie do przewidzenia na etapie projektowym".O szczegóły zapytaliśmy więc bezpośrednio wykonawcę. Ten z kolei na pytania nie odpowiedział.