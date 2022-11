Utrudnienia w Stargardzie. Kierowcy tędy nie przejadą

Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]

Już prawie trzy lata trwa budowa wiaduktów w Stargardzie, a w czwartek po raz kolejny zmienia się organizacja ruchu związana z tymi pracami. Przejazd pod obiektem na Bogusława IV został zamknięty, kierowcy i piesi na drugą stronę torów mogą udać się przez Wyszyńskiego i Pierwszej Brygady.

- Na wiadukcie przy ul. Bogusława IV wykonawca przystąpi do budowy konstrukcji pierwszej połowy nowego obiektu - mówi Bartosz Pietrzykowski z PKP Polskie Linie Kolejowe.



Zmiany dotkną również komunikacji miejskiej.



- Zmiany w trasach linii komunikacyjnych 5, 14, 15, 31. Od ulicy Krzywoustego do ulicy Spokojnej w obu kierunkach ulicami Czarnieckiego, Wyszyńskiego, Bema - mówi Paweł Bielawski z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Stargardzie.



Do tej pory udało się skończyć po pół wiaduktu w ciągu ulic Wyszyńskiego i Pierwszej Brygady. Do końca roku ma zostać jeszcze wykonana połówka wiaduktu na Bogusława IV i peron trzeci na dworcu kolejowym, co pozwoli przenieść ruch kolejowy na nowe tory.