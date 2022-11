Uczniowie ze Świdwina z wizytą w studiu. "To dla nas cenne doświadczenie" [WIDEO]

Zdjęcia: Maciej Papke; realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie odwiedzili o poranku audycję "Radio Szczecin na Dzień Dobry". Nastolatkowie w ramach zajęć tworzą szkolną telewizję i chcieli zobaczyć z bliska, jak powstaje nasz poranny program.

Uczniowie technikum podkreślali, że przyjechali aby uczyć się mediów "od kuchni".



- Chcemy zobaczyć, jak radio wygląda z profesjonalnej perspektywy. Może uda nam się czegoś od was nauczyć. U nas jest skromnie, ale bardzo super - mówili uczniowie.



Młodzi zafascynowani dziennikarstwem uczniowie przyjechali razem z opiekunką Anną Strzelecką-Knut. Nauczycielka była pod wrażeniem tempa w jakim radiowe wydarzenia po sobie następują.



- Trzeba być pod wrażeniem tej wielozadaniowości, jakiej ta praca wymaga. Myślę, że dostaniemy tutaj bardzo dużo energii do tworzenia kolejnych odcinków, aby one były jeszcze ciekawsze - powiedziała Strzelecka-Knut.



Uczniowie prowadzą internetowy kanał o nazwie "Stef TV". Nazwa inspirowana jest patronem szkoły Stefanem Żeromskim. Na łamach strony prowadzący rozmawiają z pracownikami szkoły, uczniami, a także absolwentami.