Szczeciński Marsz Niepodległości "Na straży polskiej tożsamości" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

11 listopada po raz dwunasty ulicami Szczecina przejdzie Marsz Niepodległości.

W tym roku manifestacja będzie odbywać się pod hasłem "Na straży polskiej tożsamości" - mówi Radosław Bartman z Porozumienia Środowisk Patriotycznych.



- Uważamy polską tożsamość za coś cennego. Za wartość, którą warto bronić, o nią walczyć i poświęcać dla niej nawet najwyższą cenę - mówi Bartman.



Marsz wyruszy z placu Orła Białego - informuje Magdalena Sosnowska z Porozumienia Środowisk Patriotycznych.



- Uroczystości rozpoczniemy mszą świętą w Katedrze o godzinie 10. Następnie zgromadzimy się na placu Orła Białego i o 11.30 krótkimi przemówieniami zaczniemy wydarzenie. Około godz. 12 zaśpiewamy hymn Polski i wyruszymy na szczecińskie ulice - mówi Sosnowska.



Organizatorzy proszą, aby uczestnicy marszu mieli tylko polskie flagi - mówi Urszula Bożek.



- Jak co roku nasz marsz jest całkowicie apolityczny. Także jednoczymy się pod biało-czerwonymi sztandarami. Prosimy o to, by zabrać ze sobą jedynie biało-czerwone barwy, ponieważ świętujemy polską niepodległość i chcemy eksponować jedynie polskie symbole narodowe - mówi Bożek.



Przypomnijmy, że 11 listopada Józef Piłsudski po uwolnieniu z więzienia w twierdzy w Magdeburgu przejął władzę w Warszawie.