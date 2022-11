Samorząd w Gryfinie chce sprzedawać węgiel poniżej 2000 zł [ZDJĘCIA]

Od 15 listopada gmina Gryfino rozpocznie sprzedaż węgla dla mieszkańców. Już wkrótce kilkanaście tysięcy ton węgla zostanie przywiezionych z elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.

Będziemy sprzedawać węgiel poniżej 2000 złotych - zaznacza Mieczysław Sawaryn, burmistrz Gryfina.- Ustawowa jest w wysokości dwóch tysięcy złotych i nie można tej kwoty przekroczyć. Trwają ostatnie wyliczenia, bo chcielibyśmy sprzedawać trochę taniej - mówi Sawaryn.Dystrybucją węgla zajmie się gminna spółka Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - dodaje Sawaryn.- Przygotowaliśmy plac w centrum Gryfina, mamy odpowiedni sprzęt. Ja nie oceniam warunków panujących w innych samorządach - mówi burmistrz Gryfina.Ościenne gminy proszą o to, abyśmy pomogli im w dystrybucji węgla do ich miejscowości - mówi Marcin Stawicki, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie.- Gmina Banie, gmina Stare Czarnowo, odezwała się do nas również pani wójt gminy Kobylanka - wylicza Stawicki.W gminie Gryfino 400 osób już złożyło wnioski o zakup węgla przez samorząd.W czwartek weszła w życie podpisana przez prezydenta ustawa o dystrybucji węgla przez samorządy.