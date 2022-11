184 tysięcy dzieci skorzystało z programu „Dobry Start” w regionie

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko od 7. do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami - do 24. roku życia. Mat. www.gov.pl

W województwie zachodniopomorskim ZUS wypłacił przeszło 55 mln zł z programu „Dobry Start”. Pieniądze na wyprawki szkolne otrzymało niemal 184 tys. uczniów.

Według najnowszych danych rodzice w Zachodniopomorskiem złożyli przeszło 140 tys. wniosków o "Dobry start", które obejmują prawie 191 tys. dzieci. Kwota wypłaconych dotąd świadczeń wyniosła ponad 55 mln złotych. Wsparcie trafiło do 184 tys. dzieci. O dofinansowanie do wyprawki szkolnej można ubiegać się do końca listopada. Wnioski, tylko elektroniczne, można złożyć przez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.



Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami - do 24 lat. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).



Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.



W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł np. na zakup podręczników, zeszytów i pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych.



Pieniądze z programu "Dobry start" przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i powiadomienia są przekazywane elektronicznie.