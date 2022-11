"Biało-czerwona nad Odrą, Nysą i Bałtykiem". Debata w Radiu Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Polska odzyskała Pomorze Zachodnie dopiero po II wojnie światowej, ale znacznie wcześniej mówiono o tych ziemiach jako polskich - takie wnioski można wyciągnąć po czwartkowej debacie "Biało-czerwona nad Odrą, Nysą i Bałtykiem. Polska myśl zachodnia jako główny wektor i siła sprawcza polskości tych ziem", która odbyła się w studiu S1 Radia Szczecin.

Myśl o powrocie ziem nad Odrą i Bałtykiem do Polski do głównego nurtu wróciła po upadku Powstania Styczniowego.- Po 1865 roku rzeczywiście; myśl zachodnia zaczyna się rozwijać, zaczynają być stawiane pytania: co się stało, że straciliśmy to? - mówi dr Wojciech Lizak.Polska Myśl Zachodnia miała być swoistą kontrą do nurtów, które chciały odbudowy państwa polskiego w granicach przedrozbiorowych. Zakładała ona powrót do granic zbliżonych do państwa Piastów włączając w tereny Polski Pomorze Zachodnie, Górny Śląsk i Pojezierze Mazurskie.