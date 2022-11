Dzięki panelom fotowoltaicznym PUM zaoszczędził ponad 100 tys. zł [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jest ekologicznie, a do tego uczelnia oszczędza. Dzięki zainstalowaniu na budynkach akademików Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie paneli fotowoltaicznych, udało się zaoszczędzić ponad 100 tysięcy złotych.

Są to trzy instalacje o mocy 50 kWp każda.



- Nie poprzestajemy na tym. W zasadzie mamy ambicję, by na wszystkich naszych obiektach takie instalacje fotowoltaiczne już wkrótce podjąć, by mogły pracować i wspomagać naszych pracowników, studentów i pacjentów - mówi prof. Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.



Inwestycję udało się zrealizować dzięki dotacji i pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



- Przede wszystkim został osiągnięty efekt ekologiczny. Dzięki tej inwestycji ponad 110 ton emisji CO2 po prostu nie trafi do atmosfery. Tym samym mieszkańcy naszego województwa, studenci, którzy korzystają z tych budynków, będą mgli oddychać czystszym powietrzem - dodaje Marek Subocz, prezes WFOŚiGW w Szczecinie.



Instalacja działa od początku roku. Koszt inwestycji to prawie 800 tysięcy złotych. 97 procent kwoty to dotacja i pożyczka z Funduszu.