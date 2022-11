Szczecinianin zbiera fundusze na start w najdłuższym kolarskim maratonie świata [WIDEO, ZDJĘCIA]

Żeby przejechać 4800 kilometrów potrzebuje 200 tysięcy złotych. Szczecinianin Marek Rupiński chce przejechać najdłuższy kolarski maraton świata, a start w Race Across America kosztuje.

- Jest to najstarszy, najbardziej prestiżowy, jeden z najdłuższych i najbardziej wymagających wyścigów na świecie. Jest organizowany od 1982 roku, a do tej pory przejechał go tylko jeden Polak - mówi Rupiński.Aby zakwalifikować się do wyścigu w Stanach Zjednoczonych, Marek Rupiński wygrał ultramaraton Race Around Poland, podczas którego przejechał 3600 kilometrów w 227 godzin. Jak tłumaczy, wymaga to świetnego przygotowania fizycznego, ale również dobrego planowania i wytrzymałości.- W moim przypadku było to tak, że starałem się jechać codziennie około 20 godzin. 3-4 godziny snu, a w ciągu dnia około południa, jeżeli mnie jakaś drzemka dopadała, to też spałem 15-20 minut. Starałem się kłaść spać około godz. 1-3 w nocy, żeby wstając już było widno. Lekkie śniadanie no i jazda - mówi Marek Rupiński.Przyszłoroczny ultramaraton rowerowy Race Across America ruszy 13. czerwca. Trwa zbiórka funduszy na start szczecinianina.