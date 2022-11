Pobór do wojska, jako forma komunistycznej represji. Wystawa w Złocieńcu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Czym były wojskowe obozy internowania i co stało się z osobami, które tam trafiły? - można się tego dowiedzieć w Złocieńcu.

W centrum miasta stanęła wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Ekspozycja pt. "Podeptana godność. Pobór do wojska jako ukryta forma internowania 1982-83" to kilkanaście plansz, które prezentują obozy w różnych częściach Polski.



To niezbyt znana historia - mówi dr Sebastian Ligarski z IPN.



- Wystaw opowiada o mało znanym epizodzie w historii Polski, bo dla tych ludzi niestety dość tragicznym, wielu z nich zapłaciło za to cenę zdrowia. Mówimy o tym, że w listopadzie 1982 roku władze sięgnęły po znaczną już formę represji wcielania do wojska tych, którzy buntowali się przeciwko władzom PRL - dodaje Ligarski.



Wystawa znajduje się na deptaku, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego.



5 listopada 1982 roku utworzono trzynaście obozów dla działaczy opozycyjnych miejsc. Łącznie osadzono w nich 1711 opozycjonistów wytypowanych przez Służbę Bezpieczeństwa. Zamiast ćwiczeń i nauki, osadzonych zmuszano do wykonywania prac fizycznych takich jak wycinka krzaków, wykopywanie dołów.