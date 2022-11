Skróci drogę do miasta, może przyciągnąć turystów [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

List intencyjny podpisany, a to oznacza, że na rzece Redze koło Gryfic znowu będzie kładka pieszo-rowerowa.

To inicjatywa Nadleśnictwa Gryfice, nowa przeprawa miałaby dwie funkcje: mieszkańcom gminy skróci drogę do miasta i może przyciągnąć turystów.



Nadleśniczy Wojciech Pietrzak mówił nam, że bardzo wielu mieszkańców chciało ponownego połączenia brzegów Regi. - Kładka powstała w latach 60-tych. Służyła do początku lat 90-tych. Uległa całkowitemu zniszczeniu. Bardzo dużo osób, które korzysta z naszej ścieżki rekreacyjnej wskazywało na to, że warto byłoby połączyć te dwa brzegi i doprowadzić do odtworzenia uatrakcyjniając tym samym naszą ścieżkę rekreacyjną - mówi Pietrzak.



To będzie inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców - dodaje Tomasz Aniuksztys, prezes Stowarzyszenia Z Pomysłem w Gryficach. - Faktycznie wszyscy będą jej wyczekiwać, zwłaszcza ci, którzy będą chcieli dostać się do Gryfic rowerem, a będą chcieli zrobić to w bezpieczny sposób poza ciągami asfaltowymi, gdzie na co dzień jeżdżą samochody, w tym samochody ciężarowe. Taka kładka znacznie skróci drogę do Gryfic.



Inicjatorzy chcą, aby kładka powstała do 2024 roku, a koszt inwestycji jest szacowany na 400 tysięcy złotych. Pieniądze na ten cel ma dać Starosta Gryficki, zakładany jest także wkład finansowy województwa zachodniopomorskiego.