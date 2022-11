Nowe muzeum w Szczecinie. Trwają rozmowy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wideo M.Papke, R.Stachnik, [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jest pomysł stworzenia nowego muzeum w Szczecinie. Polski Szczecin taki miałby być motyw wystawy, a jej stworzeniem zainteresowani są m.in. historyk antykwariusz z naszego miasta Wojciech Lizak, a także Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Czas pokazać dotąd niepokazane - mówi Wojciech Lizak.

- Niestety narracja historyczna, która mówi "wszystko, co dobre Szczecin zawdzięcza komunistom" to nie prawda. Trzeba pokazać, że komuniści byli tymi, którzy przeszkadzali w racjonalnym zagospodarowaniu ziem zachodnich. Jest tego typu pomysł, aby pokazać, co zrobili dla polskiego Szczecina ludzie polskiej myśli zachodniej.



Wszelką pomoc w tej sprawie deklaruje - dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej profesor Jan Żaryn.



- Jesteśmy do dyspozycji i przypominam, że nasz instytut posiada pewne ramię, które jest bardzo ważnym z punktu widzenia finansowania projektów, takich jak planowana Izba Pamięci czy muzeum - Fundusz Patriotyczny. Jego celem jest wspieranie inicjatyw, które podkreślają pozytywny dorobek obozu narodowego i katolicyzmu społecznego na ziemiach polskich.



Dodajmy, że obaj zainteresowani rozmawiali ze sobą na ten temat w Szczecinie, odwiedzając m.in. Centrum Dialogu Przełomy i antykwariatu Wojciecha Lizaka.