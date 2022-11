Transport na Ukrainę. "Jest zbyt drogi, żeby wysyłać byle co"

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Kolejny duży transport darów na Ukrainę przygotowuje szczecińska "Fundacja Małych Stópek".

Od lutego organizacja pomaga naszym walczącym sąsiadom. - Ta pomoc nie może się skończyć, dlatego szykujemy paczki z najbardziej potrzebnymi rzeczami - mówi prezes fundacji ksiądz Tomasz Kancelarczyk. - To są wszystko potrzebne rzeczy przekonsultowane ze stroną ukraińską. Transport jest zbyt drogi, żeby wysyłać byle co. Są artykuły długotrwałej ważności. artykuły medyczne, śpiwory, koce. Transport jedzie do Winnicy i Żytomierza. Zmieszczą się 33 palety i resztę upchamy pieluchami.



Załadunek zaplanowano na poniedziałek lub wtorek.