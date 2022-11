Pocovidowe zakupy za unijną kasę

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Pocovidowe zakupy w szczecińskim WOMP-ie. To dzięki unijnym funduszom.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy kupi między innymi pięć aparatów USG, głowice do badania tarczycy, dziewięć lodówek medycznych do gabinetów zabiegowych, trzy lampy szczelinowe wyposażone w mikroskop binokularny, trzy tonometry, a także fotele laryngologiczne, spirometry, kardiografy i defibrylator. W WOMP-ie pojawią się też nowe aparaty EKG, rowery i bieżnie rehabilitacyjne.



Placówka przeznaczy na zakupy ponad 3 mln zł. Urząd Marszałkowski ze specjalnej puli środków dedykowanych działaniom naprawczym wynikającym z pandemii koronawirusa przeznaczy na ten cel 2 mln złotych.



Sprzęt ma trafić do jednostki najpóźniej do czerwca przyszłego roku. Rocznie będzie mogło z niego skorzystać nawet 5 tysięcy osób.