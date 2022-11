Trzytygodniowy jarmark w Szczecinie

Fot. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o.

2 grudnia rusza Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy. W tym roku odbędzie się w czterech miejscach: w Alei Kwiatowej, na placu im. Pawła Adamowicza, na placu Lotników oraz w weekendy - na Deptaku Bogusława.

Jarmark potrwa trzy tygodnie, do 22 grudnia. Będzie można zrobić świąteczne zakupy, znaleźć wymarzony prezent pod choinkę czy napić się ciepłej czekolady lub grzanego wina.



Nie zabraknie też domowych przetworów, pieczywa, wędlin, miodów i bakalii. Będzie też wiele atrakcji dla najmłodszych. Jarmark będzie czynny przez 7 dni w tygodniu.



W piątki i soboty będzie działał do godziny 23, w pozostałe dni do godziny 20.