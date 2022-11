Świat z perspektywy osoby niewidomej. Wyjątkowy spacer ulicami miasta

- Akcja polega na tym, że osoba, która się zgłasza, dostaje specjalne gogle, które zakrywają widzenie na czas całego spaceru - mówi Grzegorz Marciniak, organizator akcji. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. pixabay.com / Myriams-Fotos

Na godzinę staną się niewidomi i poznają Szczecin z innej perspektywy. To osoby, które wezmą w sobotę udział w spacerze po mieście w ramach akcji "W Ślad Bez Światła".

Ich przewodnikami będą osoby niewidome. Wszystko po to, by pokazać, jak w mieście odnajdują się osoby, które nie mogą liczyć na swój wzrok.



- Akcja polega na tym, że osoba, która się zgłasza, dostaje specjalne gogle, które zakrywają widzenie na czas całego spaceru. Następnie jest prowadzona do auta i jedziemy w miejsce, gdzie czeka już przewodnik. Cały myk polega na tym, że osoba biorąca udział w spacerze, nie będzie wiedziała, gdzie jest - mówi Grzegorz Marciniak, organizator akcji.



Akcja odbędzie się o 10. Wszystko rozpocznie się w siedzibie polskiego związku niewidomych w Szczecinie przy ulicy Piłsudskiego.



Współorganizatorem wydarzenia jest Polski Związek Niewidomych.