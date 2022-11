Spacer z niewidomym przewodnikiem. "To duże doświadczenie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Udali się na spacer po Szczecinie z niewidomym. Wszystko w ramach akcji "W Ślad Bez Światła", podczas której ośmioro niewidzących przewodników oprowadzało po mieście osoby widzące.

Uczestnicy na czas spaceru założyli gogle, które całkowicie zaciemniają obraz. Inicjatywa ma, chociaż w małym stopniu, przybliżyć sposób poruszania się i funkcjonowania osób niewidomych.- Na początku było mi trudno. To było wyzwanie, żeby odzwyczaić się od patrzenia i przejść w wyczuwanie stopami, słuchem i węchem - mówi uczestniczka Rita- To ciekawe wydarzenie, jedyne w Polsce i liczymy na to, że nie ostatnie. Słońce świeci, samochody jadą, to wszystko widzę i pewnym momencie zasłaniam sobie oczy, nie widzę nic i nawet w tej chwili nie wiem, gdzie jestem. To duże doświadczenie dla tych osób, ale też wyzwanie uważam - uważa Józef Małosek, dyrektor Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego.Współorganizatorem wydarzenia był Polski Związek Niewidomych.