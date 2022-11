Uczniowie ubiorą choinki w centrum Szczecina

Będzie można ubrać choinkę w centrum Szczecina. Akcja - organizowana przez miasto - skierowana jest do uczniów i ich nauczycieli.

Każda grupa, która wyrazi chęć udekorowania świątecznego drzewka, będzie mogła to zrobić własnoręcznie. Chodzi o choinki, które będą elementami dekoracji Jarmarku Bożonarodzeniowego. Aby wziąć udział w zabawie, należy przygotować w szkole ozdoby świąteczne. Ważne jest to, by nie były one z papieru, trzeba dostarczyć je na teren Jarmarku i ubrać wyznaczoną przez organizatora choinkę. Liczba drzewek jest ograniczona, dlatego kto pierwszy, ten lepszy. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 listopada.Jarmark startuje 2 grudnia i potrwa trzy tygodnie. W tym roku odbędzie się w czterech miejscach: w Alei Kwiatowej, na placu im. Pawła Adamowicza, na placu Lotników oraz w weekendy - na Deptaku Bogusława.Każdy, kto jest zainteresowany udziałem w tym przedsięwzięciu powinien się zgłosić za pośrednictwem formularza . Należy opisać w nim, dlaczego akurat ta szkoła powinna zostać wybrana i najpiękniej ozdobi choinkę na Jarmarku Bożonarodzeniowym.