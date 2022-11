Ostrzeżenie przed mgłą w regionie

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ostrzeżenie dla kierowców i pieszych - w nocy z soboty na niedzielę nad naszym regionem pojawią się gęste mgły.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano m.in. dla północnych powiatów województwa zachodniopomorskiego, gdzie widoczność może być ograniczona do 50 metrów - mówi Grażyna Dąbrowska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Prognozuje się, że od godziny 22 do 9.30 w niedzielę rano będą występowały gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 do 200 metrów. Ostrzeżenie zostało wydane z prawdopodobieństwem 70 procent.



W niedzielę w ciągu dnia pochmurno i deszczowo, do 10 stopni Celsjusza.