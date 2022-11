Wojsko zaprasza na grę w Stargardzie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pokonaj trasę z mapą i kompasem, zbuduj schronienie i rozpal ognisko - Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojskowe Centrum Rekrutacji zapraszają na wojskową grę terenową z okazji Święta Niepodległości.

To doskonała okazja by, chociaż przez chwilę poczuć się jak żołnierz. Wojskowe konkurencje uczestnicy będą pokonywać w drużynach.



Gra terenowa w województwie zachodniopomorskim odbędzie się obok hali sportowej przy Alei Żołnierza 37 w Stargardzie - mówi kapitan Piotr Prokop z Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. - Stargardzka wojskowa gra terenowa jest jedną z 16 w kraju. To nic innego jak zawody społeczno-obronne. Wśród konkurencji zaplanowano naukę maskowania, składania i rozkładania broni czy budowy schronienia. Zainteresowani mogą się zgłaszać telefonicznie, mejlowo lub do najbliższego wojskowego centrum rekrutacji. Przed rozpoczęciem gry także można się zarejestrować.



Z okazji Święta Niepodległości Radio Szczecin wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej organizuje również konkurs w formie quizu pt. "Nowoczesna Armia - Bezpieczna Ojczyzna".



- Pytanie będą dotyczyć Wojska Polskiego, a udział może wziąć każdy - mówi podpułkownik Justyna Balik, Rzecznik Prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. - Nasz konkurs z nagrodami jest skierowany głównie do słuchaczy. Głównie to temat Wojska Polskiego, ale chcielibyśmy uzyskać odpowiedzi, a właściwie zobaczyć, jak państwo, słuchacze są uważni, jeśli komunikujemy o rozwoju naszej armii.



Zapisy do konkursu startują w poniedziałek na stronie naszego radia i potrwają do 11 listopada, kiedy to na antenie Radia Szczecin wyłonimy zwycięzców wojskowego quizu.



Gra terenowa odbędzie się 11 listopada w 16 lokalizacjach na terenie całego kraju w godzinach od 10 do 16.