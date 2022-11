O winie wiedzą wszystko. Walczą o tytuł najlepszego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Umiejętność dobierania wina do potraw, komunikacja z klientem i schludny wygląd - trwa finał regionalnych zawodów sommelierów w szczecińskim hotelu Marriott.

Na Grand Prix do Szczecina przyjechali zawodnicy z całego kraju. Na finalistów czekały punktowane zadania m.in. rozmowa z klientem, serwowanie odpowiedniego wina czy chociażby znajomość języka angielskiego.



Staram się degustować dużo wina. Rozwijanie swoich umiejętności to również wiedza teoretyczna, historyczna, zupełnie jak w szkole - mówi jeden z trzech finalistów Maciej Selwent, sommelier z Gdańska. - Nie jest to zamknięty zawód. Każdy może spróbować swoich sił. Na pewno trzeba brać pod uwagę, że wcale nie jest to lekka praca, nie jest romantyczna, że sommelier obsługuje gości i zajmuje się winem. Jest przy tym mnóstwo innych zajęć, których gość w restauracji nie widzi, a które wcale nie są takie przyjemne.



Dzisiejsze Grand Prix w Szczecinie kończy cykl zawodów. - Są tu najlepsi z najlepszych - mówi Grzegorz Jach ze Stowarzyszenia Sommelierów Polskich. - Są dwa ważne obszary. Wiedza teoretyczna, czyli znajomość kultury wina, produktów, miejsc i pewnych tradycji związanych z winiarstwem w rożnych regionach tam, gdzie się produkuje wino. Ważne są też umiejętności praktyczne, czyli sztuka serwisu wina, pewne umiejętności związane z przyjmowaniem gości, prowadzeniem rozmowy i znajdowaniem się w różnych, czasem niełatwych sytuacjach.



W szczecińskim Grand Prix wzięło udział 10 sommelierów, z czego trzech doszło do finału. Zawody są organizowane przez Stowarzyszenie Sommelierów Polskich.