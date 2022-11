Elektrownie atomowe. Politycy z regionu "za" i "przeciw"

Czy budowa elektrowni atomowych w Polsce jest potrzebna? Dyskutowali na ten temat goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Przypomnijmy, Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie. Pierwszą elektrownię atomową w Polsce zbudują Amerykanie.Powinna być zgoda narodowa w kwestii atomu - mówił Mateusz Wagemann, wicewojewoda zachodniopomorski.- Produkcja energii z pierwszych bloków nastąpi za kilka-kilkanaście lat, dlatego potrzebna jest zgoda narodowa, wytyczenie kursu, co do którego będziemy zgodni, że kilka bloków energetycznych, energii atomowej jest w Polsce niezbędnych właśnie po to, żeby zapewniać czystą energię z atomu - podkreślił wicewojewoda.Inwestowanie w elektrownie jądrowe jest konieczne - dodawał poseł PiS, Michał Jach.- "Zielona" energia póki co ma jeden poważny mankament: ona nie gwarantuje ciągłości produkcji. Dlatego trzeba mieć zabezpieczenie produkcji energii czy to z klasycznych paliw czy też z energetyki jądrowej - powiedział.Nie zgodziła się z tym senator Koalicji Obywatelskiej, Magdalena Kochan.- Wrócę z uporem maniaka do budowania wiatraków i do rozwoju fotowoltaiki. Tu także technologia idzie bardzo do przodu, w postępie geometrycznym. Coś, co kiedyś było mało efektywne dzisiaj jest coraz bardziej. W związku z tym nie wstrzymujcie tego - apelowała.O atomie trzeba poważnie rozmawiać, ale to odległa perspektywa. Potrzebujemy rozwiązań "na już" - zaznaczył poseł Nowej Lewicy, Dariusz Wieczorek.- Rozmawiamy o tym, co się wydarzy za 15-20 lat. Przez te 15-20 lat Polska potrzebuje stabilnej, taniej energii elektrycznej. I na to nie ma odpowiedzi. Kierunek jest dobry, problem jest tylko taki: rozmawiajcie z nami, ja chciałbym zobaczyć, co jest w tych ofertach, chciałbym zobaczyć, co rząd rzeczywiście planuje zrobić - podsumował.Inwestorem elektrowni będzie amerykański koncern Westinghouse. W projekcie uchwały zapisano, że inwestor jako preferowaną lokalizację wskazał teren między Lubiatowem a Kopalinem na Pomorzu.