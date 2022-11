Po zabójstwie w Oświęcimiu. Jest Europejski Nakaz Aresztowania

Sąd Okręgowy w Krakowie wydał Europejski Nakaz Aresztowania dla Ingebrigta G. 26-letni Norweg jest podejrzany o zabójstwo matki swojej 5-letniej córki oraz uprowadzenie dziecka.

Do morderstwa doszło w sobotę w Oświęcimiu. Mężczyzna został zatrzymany w Danii podczas próby przewiezienia dziewczynki do Norwegii. Dziecko trafiło pod opiekę psychologów, a mężczyzna do tymczasowego aresztu.- Śledczy jeszcze w niedzielę wyślą dokumenty związane z Europejskim Nakazem Aresztowania do Danii - zapowiedział rzecznik krakowskiej prokuratury Janusz Hnatko. - To postępowanie jak gdyby dopiero w tej chwili tak naprawdę się zaczyna. Będziemy odtwarzali, co się zdarzyło, dlaczego się zdarzyło. Dziecko jest zabezpieczone, mężczyzna w stosownym czasie zostanie deportowany i będą wykonywane czynności procesowe z jego udziałem.Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, na nożu, którym Norweg miał zabić 26-letnią kobietę, są odciski palców, a w mieszkaniu mężczyzna pozostawił wiele śladów.