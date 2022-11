Powódź w Łobzie. Trwa zabezpieczanie drogi

Droga wojewódzka nr 151, na odcinku od Łobza do Węgorzyna - nieprzejezdna. Policja będzie wyjaśniać przyczyny powstania fali powodziowej, która przeszła wczoraj przez Łobez.

Zarwała się nawierzchnia drogi wojewódzkiej 151 między Łobzem a Świętoborcem.- W tym momencie trwa zabezpieczanie drogi, aby nie doszło do kolejnego nieszczęścia. Ruch będzie wstrzymany i zabezpieczony - mówi kapitan Grzegorz Paluch z Komendy Powiatowej PSP w Łobzie.Sytuacja jest opanowana, ale kierowcy nadal muszą korzystać z objazdów, jak wyjaśnia dalej kapitan Paluch: - Jeżeli chodzi o kierowców, to droga numer 151 - trasa Węgorzyno-Łobez jest wyłączona z ruchu. Trudno powiedzieć, jaka data będzie tutaj kluczowa na otwarcie tej trasy. Woda natomiast powoli schodzi i nie zagraża okolicznym mieszkańcom czy ich posiadłościom.Sztab kryzysowy przy udziale służb burmistrza i starosty oraz strażaków, stara się ustalić skąd napływa woda - powiedział burmistrz Łobza Piotr Ćwikła. - Woda zalała las, który dochodził do strumienia, przerwany został przepływ i droga. Zostały zalane budynki gospodarcze w dzielnicy Łobza, Świętoborzec. Jeden z budynków prawdopodobnie został podtopiony. Teraz wysyłam pracowników Centrum Usług Społecznych, żeby sprawdzili co i gdzie dokładnie się zdarzyło, a także żeby poinformowali, że mogą się starać o środki wojewody lub też rządowych.Z Węgorzyna do Łobza dojedziemy objazdem przez Runowo Pomorskie, Siedlice i Strzele.